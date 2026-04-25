25 апреля 2026 в 10:46

Магия в сезон клубники: готовлю десерт с бурратой и раскрываю вкус ягод по максимуму

Фото: D-NEWS.ru
Когда клубника в самом соку, ей не нужен сахар. Достаточно легкого маринада, чтобы подчеркнуть ее природную сладость и создать изысканный соус для нежного сыра. Это ваш главный трюк для мгновенного впечатляющего угощения.

Что понадобится

Спелая клубника — 300 г, сыр буррата — 125–250 г (1-2 шарика), свежий базилик — несколько листиков, бальзамический уксус — 1-2 ст. л., кленовый сироп или мед — 1-2 ч. л., морская соль — 1 щепотка, свежемолотый черный перец — по вкусу.

Как готовлю

Клубнику моем, обсушиваем и нарезаем на четвертинки или половинки. В миске аккуратно соединяем ягоды, порванные руками листья базилика, бальзамический уксус, кленовый сироп и щепотку соли.

Даем настояться при комнатной температуре 10–15 минут, чтобы клубника пустила сок, а вкусы соединились. На сервировочное блюдо или тарелку выкладываем маринованную клубнику вместе с образовавшимся сиропом.

Сверху размещаем шарик бурраты, слегка надрезав его, чтобы нежная сливочная сердцевина вышла наружу.

Поливаем все оставшимся маринадом из миски, украшаем дополнительным листиком базилика и завершаем композицию щепоткой свежемолотого черного перца для пикантности. Подаем немедленно.

Дмитрий Демичев
