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Магазины для бедных предлагают открыть по всей России

03:51, 22 мая 2021
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Жириновский озвучил идею увеличить число продуктовых магазинов для бедных. Заморозка цен может привести к бесплатной раздаче бедным, сообщает KP.RU.

Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!приводит издание слова политика.

Заморозка цен на отдельные виды продуктов может привести, считает политик, к «концу экономики». Политик вспомнил, что в «его время» цены на продукты были более твёрдыми. Чтобы не допустить негативных последствий, нужно всё правильно оценить в истории.

ЛДПР считает, что нужно увеличить производство всех продуктов питания, чтобы цены автоматически начали снижаться. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что в стране нужно увеличить количество магазинов для бедных. Это позволит ценам расти автоматически.

Как сообщалось ранее, если Россия заморозит цены на продукты, то страна будет двигаться в сторону экономического кризиса. Однако Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло.

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