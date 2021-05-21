Магазины для бедных предлагают открыть по всей России

https://static.news.ru/photo/c4bc775e-ba97-11eb-be8e-96000091f725_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Владимир Жириновский озвучил идею увеличить число продуктовых магазинов для бедных. Заморозка цен может привести к бесплатной раздаче бедным, сообщает KP.RU.

Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным! — приводит издание слова политика.

Заморозка цен на отдельные виды продуктов может привести, считает политик, к «концу экономики». Политик вспомнил, что в «его время» цены на продукты были более твёрдыми. Чтобы не допустить негативных последствий, нужно всё правильно оценить в истории.

ЛДПР считает, что нужно увеличить производство всех продуктов питания, чтобы цены автоматически начали снижаться. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский полагает, что в стране нужно увеличить количество магазинов для бедных. Это позволит ценам расти автоматически.

Как сообщалось ранее, если Россия заморозит цены на продукты, то страна будет двигаться в сторону экономического кризиса. Однако Минсельхоз не планирует продлевать заморозку цен на сахар и подсолнечное масло.