Магазинный мармелад отдыхает: делаю пастилу из черной смородины — плотная, эластичная, кисло-сладкая

Смородина, сахар и масло для поддона — вот и все ингредиенты. Пастила выходит плотной, эластичной, с яркой кислинкой, которую сахар лишь слегка оттеняет. Подаю нарезанной полосками, свернутыми в рулетики, или крошу в чай для аромата.

Ингредиенты

Смородина черная — 400 г, сахар-песок — 70 г, масло растительное рафинированное — 10 г.

Как готовлю

Сначала перебираю смородину, мою и обсушиваю. Затем загружаю ягоды в блендер вместе с сахаром и взбиваю на максимальной скорости до густого пюре — мелкие кусочки шкурок придадут пастиле выразительную текстуру. Поддон дегидратора тщательно смазываю маслом, чтобы пастила не прилипла. Выливаю пюре и разравниваю спатулой: делаю слой чуть тоньше к центру и немного толще у краев, так как они сохнут быстрее. Устанавливаю поддон в дегидратор, закрываю, ставлю температуру 50–55 °C и оставляю на 13 часов. Готовый пласт должен стать плотным, эластичным и лишь слегка липким. Даю ему остыть 15 минут, аккуратно снимаю с поддона, нарезаю широкими полосками, накрываю пергаментом и сворачиваю рулетиками. Храню в контейнере в холодильнике.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Результат превзошел ожидания: пастила получилась плотной, слегка матовой, без липкости на пальцах. Особенно порадовало, что ягодный вкус остался ярким, а сахара — минимум. Мой совет: заверните пласт в пергамент и храните в холодильнике — так он остается эластичным неделями. Отличный способ сохранить урожай без банок и варенья.