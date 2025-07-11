Маффины с характером: кисленько, солнечно, обалденно вкусно!

Когда хочется чего-то яркого и ароматного к чаю, я пеку лимонные маффины. Они получаются такими нежными и цитрусовыми, что исчезают быстрее, чем успевают остыть.

Ингредиенты: мука — 150 г, сахар — 150 г, сметана (15%) — 100 г, растительное масло — 50 мл, яйца — 2 маленьких, лимон — 1 шт., разрыхлитель — 5 г, ванилин — по вкусу.

Для глазури: сахарная пудра — 60 г, лимонный сок — 2–3 ч. л.

Сначала натираю цедру и выжимаю сок лимона. Взбиваю яйца с сахаром, добавляю цедру, сок, масло, затем муку с разрыхлителем и ванилином, а в конце сметану. Тесто распределяю по формочкам и выпекаю при 190 °C около 25 минут. Готовые маффины украшаю глазурью из лимонного сока и пудры. Получаются солнечные, с кислинкой и очень воздушные — идеальны к чаю или просто для настроения.

Устали от подгоревшего риса и вечно прилипающей кастрюли? Открываю вам маленький кухонный секрет — идеальный рис можно приготовить в микроволновке!