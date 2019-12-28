https://static.news.ru/photo/3fa07a8e-2afb-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пресечена деятельность группы, занимавшейся аферами в сфере услуг по аренде жилья. Задержаны 16 человек. Каждый день участники сообщества получали около 200 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Псевдоарендодатели размещали в Сети объявления о сдаче в аренду жилья по низким ценам, зазывали потенциальных съёмщиков в офис для выбора квартиры, после подписания договора и получения денег назначали встречу с собственником жилья, но в указанное место не являлись, пояснили в МВД.

Ежедневно сообщники получали порядка 200 тысяч рублей, — подчеркнула представитель МВД Ирина Волк.

Ранее NEWS.ru писал, что Басманный суд Москвы вынес приговоры организатору и участникам преступной группы кибермошенников.