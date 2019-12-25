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Басманный суд Москвы вынес приговоры организатору и участникам преступной группы кибермошенников.

Об этом сообщается на официальном сайте МВД РФ . В октябре 2018 года дело приобрело широкий общественный резонанс из-за убийства следователя, в производстве которого оно находилось, подполковника юстиции Евгении Шишкиной. В ходе расследования было установлено, что преступное сообщество, насчитывающее 29 человек, обворовывали организации, занимающиеся бронированием железнодорожных билетов.

Мошенники проникали в компьютерные системы организаций, незаконно оформляли билеты, после чего возвращали их в железнодорожных кассах за наличный расчёт. Всего сотрудники правоохранительных органов выявили 65 эпизодов преступной деятельности группы.

Организатор сообщества приговорён к 13 годам лишения свободы, а двое его участников — к 12,5 и 10 годам лишения свободы. Остальные члены банды уже либо находятся за решёткой, либо ожидают суда.

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый вид мошенничества появился в Москве. Жителям столицы стали по почте приходить фейковые постановления об административном наказании с требованием уплатить штраф в Роспотребнадзор. В «документах» при этом указаны реквизиты счетов мошенников.