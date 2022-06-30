Статьи ❘ Общество

«Люди с проблемными телами меня как специалиста гораздо больше привлекают»

Массажист с двадцатипятилетним стажем рассказал NEWS.ru о тонкостях профессии

В среднем каждый пятый человек страдает хронической болью — таковы результаты европейских исследований. По данным медиков из университетской клиники МГУ, в 50% случаев хроническая боль связана с заболеваниями опорно-двигательного аппарата — артритом, остеохондроза, сколиозом. Облегчить состояние помогает поверхностное механическое воздействие на тело. Профессия массажиста сегодняшний день является одной из самых востребованных. NEWS.ru поговорил с массажистом с 25-летним стажем Василием Тарасовым об избавлении от целлюлита, сложностях работы с пожилыми и сексуальных домогательствах клиентов. Тарасову 47 лет. Образование — МОПИ им. Н. К. Крупской. Кафедра «Физической культуры» и Медицинский колледж № 2 города Москвы. Трудился как в государственных, так и в частных учреждениях. Сейчас работает на себя.

— Вы начали свою карьеру с того, что пошли учиться на преподавателя физической культуры. Почему решили поменять профессию?

— Когда я закончил школу, особых горений, желаний, идей у меня не было. Как и у многих детей в этом возрасте. Мне родители предложили некий путь, исходя из того, какие у меня на тот момент были увлечения. Я всю жизнь занимался спортом. Просто на третьем курсе у нас был предмет «массаж», после которого давали сертификат. Очень понравилось, затянуло. Я понял, что хочу этим заниматься дальше. Спасибо родственникам, они хорошо восприняли мою идею. Моя тетя работала врачом в одной из московских поликлиник и договорилась там с массажисткой. Та стала меня обучать. Уже после учебы в вузе я закончил медицинский колледж. До сих пор нравится, чем я занимаюсь. Никогда такого не было, что на работу на хочу идти, всегда как на праздник.

Фото: NEWS.ru Василий Тарасов

— Какие заболевания можно вылечить с помощью массажа? Или облегчить течение?

— Вылечить здесь не совсем корректное слово. Массаж не действует как таблетка. Он улучшает кровообращение, лимфоток за счет механических движений в определенной последовательности. Например, массаж входит в программу реабилитации после инсультов, инфарктов, любых травм. Сейчас я работаю с человеком, у которого было порвано ахиллово сухожилие. Прошло 8 недель после операции, ему необходимо восстановить функции. Вообще, для всех заболеваний опорно-двигательного аппарата эффективен массаж. Он помогает уменьшить боль, убрать блоки и зажимы. В косметических целях массаж тоже эффективен. Липодистрофию (целлюлит) нивелировать можно. Но чтобы был долговременный эффект, клиенту необходимо пересмотреть свое пищевое поведение.

— Можно ли при помощи массажа убрать сколиоз (искривление позвоночника)?

— Нет, это невозможно. Это неизлечимое заболевание, что бы там ни писали, ни обещали на разных сайтах. Даже при комплексном подходе — специально подобранная гимнастика, корсеты, массаж, физиотерапия — не получится этого сделать. Можно только не дать прогрессировать (особенно в пубертатный период) и облегчить боль.

— Вы отказывали человеку в услуге, если понимали, что вы не поможете ему или вообще навредите?

— Да, отказывался. Например, когда люди приходят ко мне на коррекцию липодистрофии, не желая менять свои пищевые привычки. Потом они будут спрашивать результат с меня, а я его гарантировать не могу. Я считаю, что уж лучше я откажу сразу, чем человек заплатит деньги и будет предъявлять претензии. Еще я не очень люблю работать с глубоко пожилыми людьми. У них есть феномен, который я называю «усталость от жизни». Когда человеку под 80 лет он уже не хочет вести активную жизнь. Он восстанавливается ровно настолько, чтобы без проблем себя обслуживать, не быть обузой для близких, дойти на туалета, выйти на улицу посидеть. А родственники хотят, чтобы он снова за внуками бегал, на велосипеде катался. Получается, что внуки готовы платить, а дедушка совершенно не готов работать. Он достиг комфортного уровня. В этом случае я прямо говорю, что не вижу смысла в дальнейшей работе.

— Как не нарваться на плохого массажиста, который навредит?

— Спрашивать об образовании, дипломах, сертификатах. Ничего постыдного в этом нет. У меня всегда в рюкзаке есть документы.

— Слышала от ваших коллег, что контакт с чужим телом — это обмен энергией. И массажисты перенимают все на себя. Плохо потом не становится?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Конечно, когда ты контактируешь с людьми, идет энергообмен. Открытая ладонь — это сильный энергетический канал. Бывали у меня люди, после которых мне было крайне тяжело. Я был вымотанный, выжатый. Как не брать это на себя, не знаю. Существуют техники «сбрасывания», но я ими не владею. Но я верю, что подобное притягивает подобное. Что ты излучаешь в этот мир, то ты от него и получаешь. Какой ты человек внутри, таких людей ты будешь притягивать. Поэтому с тяжелыми пациентами у меня быстро расходятся пути-дороги. После пары посещений, они сами пропадают. Вот такой парадокс.

— Не брезгуют ли массажисты некрасивым телами? Например, с лишним весом, целлюлитом?

— Люди с проблемными телами меня как специалиста гораздо больше привлекают. Когда клиент приходит с проблемами, ты думаешь как их решить. Ты испытываешь удовольствие, когда получается это сделать. А когда ложится на кушетку совершенный человек и говорит: сделайте что-нибудь. Я думаю: а что мне с тобой сделать? Это скучно и неинтересно. Я сталкиваюсь с тем, что люди комплексуют из-за своей фигуры. У них много блоков, зажимов. Здесь важно умение массажиста расположить человека — корректность, такт.

— Бывали ли у вас пациенты, которые не соблюдают правила гигиены? Как к этому относитесь, как справляетесь?

— Вопрос гигиены стоял остро, когда я работал в больнице. Бывало такое: человек 2 месяца ходил с загипсованной по пояс ногой, ему сняли «кобуру» и дали направление на массаж. Вы представляете, что там происходит под этим гипсом? Это же смрад на весь кабинет. Я всегда говорил — идите домой, примите ванну с солью и маслами, хорошо разотрите ногу мочалкой, потом приходите. Бывали и недовольные. Ходили к заведующей качать права. Иногда люди с инвалидностью не имеют возможность полноценно мыться. Например, был у меня клиент, который передвигался на инвалидной коляске. Душ ему был недоступен, он только протирал тело влажной тряпкой. Конечно, запах был специфический. Но я в таких случаях стараюсь абстрагироваться. Главное — помочь человеку. Вообще, такие случаи большая редкость.

— Сталкивались ли вы с сексуальными домогательствами? Если да, как реагировали?

— Да сталкивался. Со стороны женщин происходит определенное заигрывание, недвусмысленные фразы, какие-то смешки, вроде «ой мне холодно, я вся дрожу». Мужчины действуют более прямолинейно, предлагая продолжить знакомство. На это я отвечаю: нет, извините, только массаж. Обычно на этом этапе все и заканчивается. Нет и нет. В таких вопросах всё зависит от массажиста. Необходимо всегда держать дистанцию. Грань очень тонкая, важно её не переходить.

— Бывают ли романы между массажистами и клиентами?

— Да, у меня был коллега. У него случился роман с клиенткой. Она рассталась со своим мужем и вышла за него. А потом он бросил массаж по ее настоянию. Я думаю, она испугалась, что его «уведут» похожим образом. Вот так человек приобрел жену, но сменил профессию.