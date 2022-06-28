Названы три грубейшие ошибки, мешающие похудеть Нутрициолог Елена Новикова перечислила наиболее опасные ошибки, мешающие похудеть

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Тренер-нутрициолог, массажист Елена Новикова в беседе с NEWS.ru рассказала о распространенных и наиболее критичных ошибках людей, желающих похудеть. По ее словам, худеющие переоценивают свою физическую активность и недооценивают энергетическую ценность потребляемых продуктов.

Часто ловлю своих клиентов на грубейшей ошибке: они считают, что если хорошо потренировались, то могут позволить себе гамбургер размера king с большой колой. Нет, ребята, выбирайте что-то одно — или вам стройное тело, или праздник чревоугодия, — заявила специалист.

По ее словам, наиболее вредной привычкой являются сладкие перекусы. Люди, стремящиеся похудеть, не высчитывают количество калорий, которые они получают при поедании конфет, выпечки или бананов, тем самым сбивая среднесуточный ритм потребления еды.

Кроме этого, опасность для стройного тела несут в себе и напитки. По словам Новиковой, к еде следует относить все, кроме дистиллированной воды.

Капучино, горячий шоколад, смузи, кола — это быстрые углеводные бомбы, энергетики. И почему-то многие опять забывают их посчитать, — рассказала она.

Также наиболее актуальной в летний период проблемой является поедание фруктов и ягод. Нутрициолог отметила, что в их состав входит фруктоза, которая, в отличие от сахара, сразу уходит в жировые отложения. Врач рекомендовала ограничить потребление натуральных продуктов, но не отказываться от них полностью.

Количество съеденных фруктов и ягод не должно превышать 300–400 грамм за сутки и 50–70 грамм за раз, — подчеркнула она.

Ранее врач-терапевт Софья Махова рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктозы. По ее словам, несмотря на имидж более полезной альтернативы сахару, фруктозная «перегрузка» может негативно сказаться на работе кишечника и печени.