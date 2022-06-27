Врач предупредил о серьезных последствиях при употреблении фруктозы Врач-терапевт Махова предупредила о последствиях для организма при употреблении фруктозы

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Врач-терапевт Софья Махова рассказала об опасности чрезмерного употребления фруктозы. По ее словам, несмотря на имидж более полезной альтернативы сахару, фруктозная «перегрузка» может негативно сказаться на работе кишечника и печени, о чем она поделилась с «Газетой.Ru».

Врач заявила, что на сегодняшний день получить передозировку от фруктозы крайне просто даже людям, которые не являются приверженцами здорового образа жизни, поскольку она содержится в большом количестве продуктов питания.

Долгое время поступление фруктозы в организм человека ограничивалось естественными путями — мы получали ее только из фруктов и овощей. Сегодня все изменилось, она попадает к нам в избытке из скрытых источников и буквально «ломает» наше тело. Многие люди, особенно подростки, потребляют до 30% своего рациона в виде добавленных сахаров — в 25 раз больше, чем 300 лет назад, — утверждает Махова.

Согласно ее заявлениям, избыточное употребление или непереносимость фруктозы может выражаться критичными желудочно-кишечными расстройствами. Врач также посоветовала перед употреблением данного сахарозаменителя пройти диагностику с целью определения реакции организма на него.

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