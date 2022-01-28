Массажист ответил на обвинения жены владельца «Спартака» о вредительстве

Спортивный массажист Сергей Колесников, работавший в «Спартаке» с нападающим Александром Кокориным, ответил на критику гражданской жены владельца клуба Леонида Федуна. По его словам, обвинение Заремы Салиховой в том, что именно работа Колесникова стала причиной постоянных травм футболиста, не соответствует действительности. Массажист заявил, что за 25 лет профессионального стажа никто ранее не жаловался на его работу, сообщает «Чемпионат».

Отметим, что Салихова назвала массажиста вредителем.

Я незнаком с этой женщиной. Не знаю, кто это, никогда с ней не разговаривал, какие-то оценки давать не могу, в отличие от неё. Человек не понимает в этом ничего, как она может делать выводы? Каждый должен заниматься своим делом, — сказал Колесников.

Он отметил, что работал по специальности 15 лет в «Зените» и 25 — в сборной России и никогда никто не обвинял его во вредительстве.

Ранее бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что все обвинения в его адрес со стороны гражданской жены владельца московского клуба Леонида Федуна являются голословными. Футбольный функционер подчеркнул, что Зарему Салихову уже ловили на лжи, и делал это бывший спортивный директор «красно-белых» Дмитрий Попов.