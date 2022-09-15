«Люди не могут и не должны столько времени работать бесплатно» Директор фонда «СПИД.ЦЕНТР» — об угрозе закрытия организации, беженцах с ВИЧ и социальном кризисе

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16 сентября фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «СПИД.ЦЕНТР» проведет благотворительный аукцион. Все вырученные деньги пойдут на поддержку организации. Ее руководители объясняют: эта мера вынужденная. Сейчас фонд находится на грани закрытия. Финансовая поддержка от партнеров и грантодателей резко сократилась. NEWS.ru поговорил с директором фонда Сергеем Абдурахмановым о том, почему закончились деньги, как это отразилось на здоровье больных ВИЧ и причем тут закон об иностранных агентах.

— Связана ли ситуация в фонде с текущими политическими событиями и экономическим кризисом?

— Проблемы начались еще год назад, когда мы не получили грант, на который сильно рассчитывали. Но ситуация немного исправилась, когда в феврале этого года нам оказал серьезную поддержку один из наших партнеров. Этим летом дела опять пошли плохо. Нам не дали президентский грант, на который мы рассчитывали. Также не смогли помочь коммерческие компании-партнеры, которые долгое время поддерживали нас. Это в том числе иностранные организации, их российские филиалы. Причина не в санкциях. Все сократили бюджеты на социальную поддержку, благотворительность. Сейчас у нас остались только частные пожертвования, они кстати увеличились. Нужно отдать должное нашим жертвователям.

— Насколько сократился наш бюджет?

— Расходы фонда пришлось сократить более чем в два раза. Фактически вся та сумма, оставшаяся от половины нашего бюджета, это деньги от частных жертвователей. К сожалению, на них сложно держаться. Средств недостаточно, чтобы существовать полноценно. Сейчас мы работаем в усеченном варианте.

— На чем пришлось экономить, какие расходы урезали?

— Мы сократили программу тестирования на ВИЧ на два дня. В понедельник и вторник оно не проводится. Раньше это была ежедневная акция. Плюс мы урезали количество часов работы психотерапевта. Изначально нам вообще пришлось от него отказаться. Но врач сказала, что какое-то время готова работать бесплатно. Сейчас есть определенное количество сессий, которыми часть наших пациентов может воспользоваться. Но большая часть людей осталась без терапии. Это очень плохо. Занятия с психологом особенно важны для людей, которые недавно узнали о своем статусе. У них возникают проблемы с его принятием. Бывает полное ощущение отрешенности от мира. Психотерапия помогает им встать на ноги и продолжить счастливую, здоровую жизнь. Также была перенесена на неопределенный срок работа школы молодых врачей, где мы обучаем специалистов работе с ВИЧ-положительными людьми.

Главное, что хочу сказать, — многие наши сотрудники работают на волонтерской основе. Если ситуация не изменится в ближайшие несколько месяцев, нам придется идти на большие жертвы. Люди не могут и не должны столько времени работать бесплатно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Насколько обострилась ситуация с ВИЧ в России в связи с приездом беженцев с восточной Украины и из Донбасса?

— Конечно, это серьезная проблема. Приезжают много ВИЧ-инфицированных. Это по ощущениям, точные цифры мне неизвестны. По закону, противовирусную терапию получают только граждане России, которыми они не являются. Соответственно, встать на учет они не могли. А любой простой в лечении чреват самыми печальными последствиями. Некоторые не лечились, а потом попадали в больницу в тяжелом состоянии.

Был оперативно запущен механизм, благодаря которому они смогли вставать на учет (в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 298 от 06.03.2022, гражданам Украины, ДНР, ЛНР и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории, медицинская помощь, включая лекарственную терапию, должна оказываться бесплатно. — NEWS.ru). Но у этого механизма есть пока слабость: чтобы встать на учет, нужно три месяца. Даже такой простой в терапии опасен. У нашего фонда есть программа помощи беженцам. Мы даем эти препараты людям бесплатно, пока они не встали на учет. Сейчас, конечно, делать это все сложнее в связи с экономическими трудностями.

— Может ли текущая политическая и экономическая ситуация спровоцировать увеличение числа заражений ВИЧ?

— Можно бесконечно гадать. Предварительные результаты мы увидим к концу года, когда будет готова статистика. А реальные тенденции возможно будет отследить через пару лет. Пока сказать ничего нельзя.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— У вас же есть какие-то ожидания, ощущения, исходя из вашего опыта...

— Всегда в истории любые социальные проблемы вели к увеличению количества случаев передачи ВИЧ. Растет количество лиц, потребляющих наркотики. Становится больше женщин, которые занимаются проституцией. Все это прогнозируемо и, к сожалению, неизбежно.

— Журналист Антон Красовский долгое время был директором вашего фонда. Как он взаимодействует с организацией сейчас? Оказывает ли помощь?

— Да, он остается председателем Совета фонда. На сегодняшний момент Антон активно участвует в поисках финансирования.

— Ощущали ли вы когда-либо угрозу признания «СПИД.ЦЕНТРа» иностранным агентом. Такая участь постигла многие НКО в России?

— Мы — одно из немногих НКО России, которая работает исключительно на российские деньги. Когда этот закон был принят, мы заняли позицию — мы отказываемся от любых иностранных денег. Нам нельзя даже внести частное пожертвование с иностранной карты. Поэтому статуса иноагента мы не опасаемся.

— Если бы этого закона не существовало, было бы вам проще в текущей ситуации? Особенно в текущей ситуации...

— Безусловно, конечно, было бы проще. Но сослагательное наклонение тут довольно бессмысленно. Конечно, на сегодняшний момент финансирования, которое существует в России для НКО, не хватает. Иностранные фонды оказывали поддержку организациям. Но мы приспособились к той реальности, которая существует.