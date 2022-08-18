Оценена вероятность передачи оспы обезьян человеку от собаки Биолог Семенов оценил вероятность передачи оспы обезьян человеку от собаки

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Биолог Александр Семенов заявил, что случаи заражения человека оспой обезьян от собак не наблюдались, но в теории такая вероятность может существовать. Он привел пример, когда у ВИЧ-инфицированного человека домашний питомец болел оспой обезьян. По словам специалиста, болезнь в этом случае может повести себя непредсказуемым образом, пишет ТАСС.

Нет, такие случаи пока не наблюдались. Но теоретически такая возможность может сохраняться, особенно если у человека ослабленный иммунитет, — рассказал Семенов.

Он порекомендовал после общения с животным, которое контактировало с больным оспой обезьян, мыть руки. В случае заражения питомца, следует изолировать его на 21 день.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее заявила, что резко повысить сахар в крови способны продукты из белой муки с сахаром, а также некоторые горькие продукты, например, пиво. Эксперт добавила, что ускоренному проникновению сахара также способствуют сладкие газированные напитки. Наибольший рост уровня глюкозы в крови, по мнению врача, производит употребление сладких мучных изделий. Специалист также перечислила продукты, которые сдерживают уровень сахара в крови, например, листовые овощи и сельдерей.