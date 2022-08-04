Психолог рассказала, как не сойти с ума после положительного теста на ВИЧ Психолог Журавлева посоветовала ВИЧ-положительным обратиться за поддержкой к таким же пациентам

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Тест на ВИЧ

В случае положительного теста на ВИЧ-инфекцию пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план дальнейших действий, а также попросить совета у тех, кто оказался в подобной ситуации, рассказала психолог Татьяна Журавлева. В разговоре с NEWS.ru она объяснила, что больше всего люди боятся неизвестного.

Больше всего люди боятся и паникуют перед лицом неизвестности. Чтобы не погрязнуть в этом, например, после положительного теста на ВИЧ-инфекцию, пациентам стоит обратиться к врачу и попросить его объяснить план ваших дальнейших действий, а также обратиться за советом к гражданам, оказавшимся в такой же ситуации. Расспросите их, как они живут, что изменилось с появлением этого статуса, — подчеркнула эксперт.

Она отметила, что приобретенными знаниями стоит поделиться со своим окружением, чтобы обрести поддержку.

ВИЧ-инфекция часто прогрессирует бессимптомно, но иногда зараженные при первых признаках болезни занимаются самолечением или бесконечно наблюдаются у косметологов и терапевтов, не подозревая о серьезной проблеме, рассказала ранее NEWS.ru дерматовенеролог Екатерина Анчикова. По ее словам, среди самых распространенных признаков ВИЧ-инфекции можно выделить высыпания на коже из-за повреждения клеточного и гуморального иммунитета.

В 2021 году Кемеровская область стала абсолютным лидером страны по числу заражённых ВИЧ, а смертность от неё здесь хуже, чем в ЮАР и Зимбабве. NEWS.ru отправился в Кузбасс, чтобы узнать как живут люди с этой инфекцией в регионе и насколько осведомлены о ней те, кто пока здоров.