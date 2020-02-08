https://static.news.ru/photo/af501a0c-4bb6-11ea-9b4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Согласно Конституции, в одной из статей которых запрещено принуждать граждан определять свою национальность, во время переписи населения 2020 года граждане смогут назвать любую.

Зампред Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов рассказал также, что перепись проведут и среди иностранных граждан, проживающих на российской территории постоянно или временно. Переписные листы будут доступны на десяти языках, в их числе татарский, китайский и английский, передаёт РИА Новости.

Как он себя назовёт, так и должно записываться в анкетах, - резюмировал Гильмутдинов.

Как писал NEWS.ru ранее, всероссийская перепись населения пройдёт в России с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением первой «электронной» переписи станет возможность самостоятельного заполнения переписных листов на Едином портале госуслуг.