https://static.news.ru/photo/97bf2cea-4817-11ea-8876-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Всероссийская перепись населения пройдёт в России с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением первой «электронной» переписи станет возможность самостоятельного заполнения переписных листов на Едином портале госуслуг.

Никаких программ устанавливать не нужно. Отвечать на вопросы онлайн будет удобно и совсем не сложно, — говорится в сообщении организаторов переписи.

Ответить на вопросы можно будет на сайте Госуслуг или через специальное приложение на смартфоне. Кроме того, будут действовать традиционные переписные участки, в том числе в помещениях МФЦ. По домам будут ходить и переписчики Росстата, которые в своей работе будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.

Как писал NEWS.ru, Росстат запустил конкурс по выбору талисмана Всероссийской переписи населения (ВПН), которая будет проводиться в 2020 году. К участию в нём допускаются лица в возрасте от 18 лет. Свои работы они могут присылать до 10 февраля. На следующий день на сайте ВПН-2020 стартует голосование по выбору талисмана. Итоги конкурса будут подведены не позднее 28 февраля. Победитель получит денежный приз. Талисман, занявший первое место, будет размещаться на информационных материалах ВПН-2020, её страницах в Интернете, на телевидении, а также использоваться в массовых мероприятиях.