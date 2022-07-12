Любовь Соболь оштрафовали за еще одно правонарушение Соболь оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Соболь

Симоновский районный суд Москвы признал политическую активистку Любовь Соболь (внесена в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) виновной в совершении административного правонарушения по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента», сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Соболь также оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Постановлением Симоновского районного суда Москвы Соболь была признана виновной в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей, — передает агентство.

6 мая Соболь была внесена в перечень физлиц-иноагентов. 19 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал политических активистов Любовь Соболь и Вячеслава Гимади. Активистов обвинили по делу о мошенничестве и создании экстремистского сообщества с использованием своего служебного положения.

Соболь также была осуждена по делу о незаконном проникновении в жилище в апреле 2021 года. Её приговорили к условным исправительным работам. В декабре по ходатайству ФСИН суд заменил это наказание на один год реальных исправительных работ.

В середине апреля Симоновский суд Москвы изменил приговор Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил.