28 марта 2026 в 12:34

Любите драники? Этот рецепт для вас! Перезагружаю классику парой новых ингредиентов — на выходе ароматный и сытный завтрак

Фото: D-NEWS.ru
Классика — это фундамент, но именно эксперименты рождают новые любимые блюда. Эти драники — яркий тому пример: сочная полукопченая колбаса и расплавленный сыр создают внутри нежную начинку, а картофель с хрустящей корочкой остается узнаваемой основой.

Что понадобится

Картофель — 600 г, репчатый лук — 1 шт., полукопченая колбаса — 150 г, твердый сыр — 100 г, чеснок — 1–2 зубчика, яйцо — 1 шт., пшеничная мука — 2–3 ст. л., растительное масло для жарки — 50–70 мл, сметана для подачи — по вкусу, соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

Картофель и лук очищаем. Картофель натираем на средней терке, лук мелко рубим. Соединяем в миске, слегка солим и оставляем на 5–7 минут, чтобы овощи пустили сок. Затем массу частями отжимаем от лишней жидкости и перекладываем в чистую миску.

Колбасу нарезаем мелким кубиком или тонкой соломкой, сыр натираем на той же терке. Добавляем колбасу и сыр к картофелю.

Чеснок пропускаем через пресс, вбиваем яйцо, добавляем соль и перец по вкусу, все тщательно перемешиваем.

Всыпаем муку и снова хорошо вымешиваем до однородности. На хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выкладываем столовой ложкой порции теста, формируя оладьи.

Обжариваем на среднем огне с обеих сторон до золотистой хрустящей корочки. Подаем горячими со сметаной.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
