Лётчик-космонавт Кононенко призвал участвовать в выборах ради своих семей

Жители Королёва должны участвовать в избирательном процессе, чтобы сделать выбор не только ради будущего своих семей, но и всей страны в целом. Такую точку зрения высказал лётчик-космонавт, Герой России и почётный житель Королёва Олег Кононенко в беседе с телеканалом «360».

В эти три дня мы обязаны реализовать своё конституционное право на участие в выборах. Участвуя в этом голосовании, у нас есть возможность поддержать благосостояние нашей страны, стабильное развитие ракетно-космической отрасли, ну и будущее наших семей, — отметил лётчик-космонавт.

Кононенко считает, что решение сделать выборы трёхдневными оказалось правильным, так как не у всех есть возможность сделать свой выбор в один день. Кроме того, он поддержал введение дистанционного голосования. В этом случае свой выбор можно сделать откуда угодно, если нет возможности лично посетить избирательный участок.

Завтра, например, я улетаю на Байконур. А послезавтра будет первая примерка корабля. Я туда лечу начальником оперативной группы, и возможности проголосовать завтра-послезавтра у меня просто физически не будет, — пояснил Кононенко.

Ранее сообщалось, что москвичи, решившие участвовать в голосовании онлайн, неожиданно попали в электронную очередь. Среднее ожидание в такой очереди занимает порядка 10–15 минут.