Решившие проголосовать онлайн москвичи попали в электронную очередь

Москвичи, решившие участвовать в голосовании онлайн, неожиданно попали в электронную очередь. Среднее ожидание в такой очереди занимает порядка 10–15 минут. При этом начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко заверил: система работает штатно. Его слова приводит ТАСС.

За первые 1,5 часа в Москве проголосовали порядка 180 тысяч человек. Эти зашифрованные голоса сохраняются в блокчейн. Поскольку количество голосов в единицу времени достаточно большое, в настоящий момент в онлайне наблюдается электронная очередь.

Среднее ожидание в очереди порядка 10–15 минут, после этого система запускает и даёт проголосовать. Никаких технических проблем не наблюдаем, — сказал Костырко.

В Госдуму выберут 225 депутатов по партийным спискам от 14 партий, ещё 225 — по одномандатным округам. Партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Порог явки избирателей в этом году не установлен. Выборы будут идти три дня с 17 по 19 сентября.

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что все избирательные участки России готовы. Представитель комиссии выразил надежду, что избирательная система страны «и технически, и морально» готова принять голоса россиян и правильно их посчитать.

Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, проходит в Москве, а также ещё в шести субъектах: Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.

Ранее президент России Владимир Путин, недавно перешедший на режим самоизоляции из-за случаев заражения коронавирусом в его окружении, зарегистрировался для участия в электронном голосовании на выборах в Госдуму.