Самоизолировавшийся Путин зарегистрировался в электронном голосовании

Президент России Владимир Путин, недавно перешедший на режим самоизоляции из-за заболевших коронавирусом в его окружении, зарегистрировался в электронном голосовании на выборы в Госдуму РФ, сообщил пресс-секретарь главы РФ, Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.

Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании... Президент был там зарегистрирован, — заявил Песков.

При этом он добавил, что окончательного решения о формате голосования Путин ещё не принял. Также Песков подчеркнул, что глава России в любом случае примет участие в голосовании на выборы, а как именно — станет известно в течение сегодняшнего дня, 16 сентября.

Выборы в Государственную Думу РФ пройдут с 17 по 19 сентября включительно.

Ранее преподаватель НИТУ МИСиС Игорь Исаев заявил о том, что его и других профессоров принуждают регистрироваться в онлайн-голосовании. Он уточнил, что пока требуют только зарегистрироваться, а не голосовать за определённых кандидатов.