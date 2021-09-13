Преподавателей МИСиС принуждали регистрироваться в онлайн-голосовании

Преподавателей НИТУ МИСиС принуждали регистрироваться в системе электронного голосования на выборах в Госдуму. Требования исходили от проректора по безопасности и общим вопросам Игоря Исаева. Об этом сообщило издание DOXA.

В конце августа Исаев разослал руководителям подразделений письма, в которых запросил информацию о количестве зарегистрировавшихся в онлайн-системе сотрудников. В следующем письме 8 сентября он уже попросил, ссылаясь на требования к Минобрнауки и образовательным организациям, организовать регистрацию сотрудников.

Прошу вас ещё раз переговорить с вашими подчинёнными. Пока от нас требуют только регистрацию, а не голосование за конкретную партию, — указано в письме Исаева.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее горизбирком Санкт-Петербурга попросил СК проверить информацию о поступившем студентам СПбГУ предложении «немножечко пофальсифицировать выборы» в местное заксобрание. При этом в университете подтвердили газете, что студент Владислав Дубровский, который, по данным СМИ, предлагал студентам участвовать в фальсификации, действительно обучается в вузе.