В ЦИК заявили о готовности всех участков к выборам

Замглавы ЦИК Николай Булаев заявил, что все избирательные участки России готовы к предстоящим выборам, которые пройдут с 17 по 19 сентября. Представитель комиссии выразил надежду, что избирательная система страны «и технически, и морально» готова принять голоса россиян и правильно их посчитать. Об этом передаёт РИА Новости.

Сомнений нет, что избирательные участки Дальнего Востока так же, как и всей страны, готовы. Это огромная избирательная кампания, одна из самых больших за последние годы, — подчеркнул он.

16 сентября Центризбирком открыл видеостену в информационном центре, где будет проходить трансляция с видеокамер, установленных на 192 участках.

Ранее стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе Владимира Путина, занимавшего тогда должность председателя правительства. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».