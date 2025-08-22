Лучше курочки из ресторана — вот мой секрет хрустящих шницелей

Куриные шницели с хрустящей панировкой — простое и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Нежное мясо внутри и золотистая корочка снаружи делают этот рецепт идеальным для быстрого ужина. Секрет успеха — правильная панировка и обжарка.

Для приготовления возьмите 500–700 г куриных шницелей (можно нарезать грудку пластами толщиной 1 см). Промокните мясо бумажным полотенцем, посолите и поперчите. В три тарелки подготовьте 1/2 стакана муки, 1 взбитое яйцо и 1/2 стакана панировочных сухарей (лучше кукурузные или темпура — они дают больше хруста). По желанию добавьте в панировку тертый пармезан или сушеную зелень. Обваляйте каждый шницель по очереди в муке, яйце и сухарях. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжаривайте шницели по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Главное — не передержать, чтобы мясо осталось сочным.

