Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 18:40

Лучше курочки из ресторана — вот мой секрет хрустящих шницелей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные шницели с хрустящей панировкой — простое и вкусное блюдо, которое понравится всей семье. Нежное мясо внутри и золотистая корочка снаружи делают этот рецепт идеальным для быстрого ужина. Секрет успеха — правильная панировка и обжарка.

Для приготовления возьмите 500–700 г куриных шницелей (можно нарезать грудку пластами толщиной 1 см). Промокните мясо бумажным полотенцем, посолите и поперчите. В три тарелки подготовьте 1/2 стакана муки, 1 взбитое яйцо и 1/2 стакана панировочных сухарей (лучше кукурузные или темпура — они дают больше хруста). По желанию добавьте в панировку тертый пармезан или сушеную зелень. Обваляйте каждый шницель по очереди в муке, яйце и сухарях. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжаривайте шницели по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Главное — не передержать, чтобы мясо осталось сочным.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
курица
мясо
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Русскоязычные жительницы Таллина бросили вызов коррупции
«Ощущение цвета»: как выбирать не оттенки, а настроение
Прокуратура запросила 25 лет колонии для боксера из украинского «Кракена»
Следствие узнало о еще одной крупной взятке экс-замминистра обороны
Президент ФЛГР назвала главную проблему российского спорта
Подросток напал на туристов из Израиля во время игры в пейнтбол
В ЕК пообещали ответить Венгрии по «Дружбе» в «установленные сроки»
Трамп сообщил неожиданные новости о TikTok в США
Стала известна судьба мальчика с разорванным собаками лицом
В Колпино пьяный мужчина разбил девушке голову бутылкой коньяка
В Госдуме рассказали, почему Армения утратила суверенитет
Пожирающая плоть людей бактерия заполонила пляжи одной страны
Лавров выступил с заявлением на фоне давления на Венесуэлу
Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ
Невесту жестко раскритиковали в Сети за слова о помолвочном кольце
Появилось видео с обрушением строящегося моста через реку Хуанхэ в Китае
Один на один с собой: как техника помогает вернуться к тишине
Польские полицейские дали сбежать фигуранту дела о «Северных потоках»
Появились новые данные о подозреваемом в подрыве «Северных потоков»
«Динамо» сделало дорогой подарок Овечкину
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.