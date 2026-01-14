Лосось Веллингтон — шедевр, который легко приготовить дома: рыбка с кремовым соусом в хрустящем сундучке

Если хочется устроить маленький праздник без повода или порадовать близких, лосось Веллингтон — идеальный выбор. Он выглядит дорого и сложно, но его приготовление — это четкий и понятный алгоритм, ведущий к успеху.

Филе лосося (500 г) очищаю от кожи и костей. Натираю солью, черным перцем и 0,5 ч. л. сушеного орегано. Оставляю на 10–15 минут.

В сковороде растапливаю 10 г сливочного масла. Выкладываю 250 г свежего шпината (можно замороженный, размороженный и отжатый), добавляю щепотку мускатного ореха и соль. Обжариваю на среднем огне 2-3 минуты, пока шпинат не завянет. Затем перекладываю его в сито и хорошо отжимаю, чтобы удалить всю лишнюю жидкость. Очень важно, чтобы начинка была сухой.

Остывший шпинат мелко нарезаю, смешиваю с 1 ст. л. сметаны и соком половины лимона. Слоеное бездрожжевое тесто (250 г) раскатываю в тонкий пласт и разрезаю на 2 прямоугольника (один чуть больше для основы). На меньший прямоугольник (или на середину большого) выкладываю ровным слоем шпинатную начинку. Сверху кладу подготовленное филе лосося.

Накрываю рыбу вторым прямоугольником теста. Края тщательно защипываю, можно пройтись по ним вилкой для надежности. Перекладываю рулет на противень с пергаментом. Взбиваю 1 яйцо и смазываю им всю поверхность теста. Острым ножом делаю на поверхности неглубокие диагональные надрезы в виде сетки для декора и выхода пара.

Выпекаю в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут, пока тесто не поднимется и не станет равномерно золотисто-коричневым. Даю постоять 5–10 минут перед нарезкой.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.