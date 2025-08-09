Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Локо-моко: мясной завтрак по-гавайски — этот рецепт вы точно сохраните

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Локо-моко — сытное и необычное блюдо родом с Гавайев. Это комбинация сочной котлеты, густого грибного соуса и яйца — идеальный вариант для сытного завтрака. Подается обычно с рисом, но и сам по себе вкус впечатляет.

Смешайте 500 г говяжьего фарша с 1 яйцом, 3 ст. л. панировочных сухарей, 1 измельченной луковицей и 1 зубчиком чеснока. Добавьте по 1 ст. л. лукового и чесночного порошка, 2 ст. л. вустерского соуса, соль и перец. Сформируйте котлеты и обжарьте до румяности. Для соуса обжарьте 400 г нарезанных шампиньонов с 2 луковицами, всыпьте 4 ст. л. муки, влейте 250 мл говяжьего бульона, 70 мл молока, по 50 мл кетчупа, горчицы и соевого соуса. Варите до загустения. Параллельно пожарьте две глазуньи. На тарелку выложите котлету, сверху — яйцо, полейте горячим соусом.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

