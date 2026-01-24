Литовские цеппелины — это очень вкусно! Звучит неожиданно, а за названием скрывается сытная классика

Цеппелины — блюдо с характером и основательностью. Название у них необычное, а вот вкус очень понятный: картофель, мясо и домашний уют. Это та еда, с которой за столом становится уютно и пахнет по-домашнему.

Ингредиенты: картофель — 1,5 кг, картофельный крахмал — 2 ст. л., яйцо — 1 шт., соль — по вкусу; фарш свиной или смешанный — 500 г, репчатый лук — 1 шт., черный перец — по вкусу; для подачи — сметана, сало или бекон — 100 г, лук — 1 шт.

Приготовление: половину картофеля отвариваю и разминаю в пюре. Остальной картофель натираю на мелкой терке, отжимаю сок и соединяю с пюре. Добавляю яйцо, соль и крахмал — масса должна быть плотной, но мягкой. Фарш смешиваю с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Из картофельной массы формирую лепешку, в центр кладу начинку и аккуратно придаю форму продолговатого «цеппелина». Варю изделия в подсоленной воде на слабом кипении 25–30 минут, осторожно помешивая, чтобы не прилипли. Подаю цеппелины горячими, со сметаной и жареным луком со шкварками. Это блюдо не спешит и не требует украшений — оно вкусное само по себе.

