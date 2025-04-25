Десерт для похудения! Лимонный мини-торт с творожным кремом — вкуснота

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Десерт для похудения! Лимонный мини-торт с творожным кремом — вкуснота. Этот нежный десерт сочетает воздушный лимонный бисквит и лёгкий творожный крем. Всего 89 ккал на 100 г — идеально для тех, кто следит за фигурой!

Ингредиенты для бисквита

Яйца — 4 шт.

Рисовая мука — 150 г

Молоко — 100 мл

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Подсластитель — 1 ст. л. сиропа

Цедра лимона — 5 г

Соль — щепотка

Для пропитки

Сок лимона — 1/2 шт.

Вода — 2 ч. л.

Подсластитель — 1 ст. л.

Для крема

Мягкий творог 0% — 250 г

Сыр рикотта — 100 г

Подсластитель — по вкусу

Приготовление

1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью до устойчивых пиков. Желтки смешайте с мукой, молоком, подсластителем, разрыхлителем и цедрой. Аккуратно соедините обе массы. Вылейте тесто в форму и выпекайте 30–40 минут при 180 °C.

2. Пропитка. Смешайте лимонный сок, воду и подсластитель. Остывший бисквит разрежьте на 3 коржа и пропитайте.

3. Крем. Взбейте творог с рикоттой и подсластителем до гладкости.

4. Сборка. Промажьте коржи кремом, покройте торт сверху и по бокам. Украсьте арахисом и цедрой, охладите ночь в холодильнике.

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