Десерт для похудения! Лимонный мини-торт с творожным кремом — вкуснота. Этот нежный десерт сочетает воздушный лимонный бисквит и лёгкий творожный крем. Всего 89 ккал на 100 г — идеально для тех, кто следит за фигурой!
Ингредиенты для бисквита
- Яйца — 4 шт.
- Рисовая мука — 150 г
- Молоко — 100 мл
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Подсластитель — 1 ст. л. сиропа
- Цедра лимона — 5 г
- Соль — щепотка
Для пропитки
- Сок лимона — 1/2 шт.
- Вода — 2 ч. л.
- Подсластитель — 1 ст. л.
Для крема
- Мягкий творог 0% — 250 г
- Сыр рикотта — 100 г
- Подсластитель — по вкусу
Приготовление
1. Отделите белки от желтков. Белки взбейте с солью до устойчивых пиков. Желтки смешайте с мукой, молоком, подсластителем, разрыхлителем и цедрой. Аккуратно соедините обе массы. Вылейте тесто в форму и выпекайте 30–40 минут при 180 °C.
2. Пропитка. Смешайте лимонный сок, воду и подсластитель. Остывший бисквит разрежьте на 3 коржа и пропитайте.
3. Крем. Взбейте творог с рикоттой и подсластителем до гладкости.
4. Сборка. Промажьте коржи кремом, покройте торт сверху и по бокам. Украсьте арахисом и цедрой, охладите ночь в холодильнике.
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