Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 09:01

Арахисовый шербет — забытый шедевр советской кондитерки. Варим и наслаждаемся

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Шербет с арахисом — тот самый десерт из советского прошлого, который многие помнят по хрустящей текстуре и насыщенному ореховому вкусу.

Что понадобится

Арахис сырой — 200 г, сахар — 630 г, сливки 20% — 250 мл, масло сливочное — 50 г, изюм — 70 г, вишня вяленая — 50 г.

Как готовлю

Арахис обжариваю на сухой сковороде до золотистого оттенка, остужаю и очищаю от шелухи, растирая в полотенце. Изюм и вишню промываю, обсушиваю.

В кастрюле с толстым дном смешиваю 450 г сахара со сливками, варю на среднем огне 30 минут, постоянно помешивая.

Отдельно растапливаю оставшиеся 180 г сахара в сотейнике до получения темно-янтарной карамели, аккуратно вливаю в сливочный сироп. Провариваю 10 минут, добавляю масло, перемешиваю до однородности.

Всыпаю арахис, изюм и вишню, быстро перемешиваю. Массу выкладываю в форму, застеленную пленкой, разравниваю.

Остужаю до комнатной температуры, затем убираю в холодильник на 4–6 часов для полного застывания. Готовый шербет нарезаю порционными кусочками.

Проверено редакцией
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.