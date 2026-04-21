Арахисовый шербет — забытый шедевр советской кондитерки. Варим и наслаждаемся

Шербет с арахисом — тот самый десерт из советского прошлого, который многие помнят по хрустящей текстуре и насыщенному ореховому вкусу.

Что понадобится

Арахис сырой — 200 г, сахар — 630 г, сливки 20% — 250 мл, масло сливочное — 50 г, изюм — 70 г, вишня вяленая — 50 г.

Как готовлю

Арахис обжариваю на сухой сковороде до золотистого оттенка, остужаю и очищаю от шелухи, растирая в полотенце. Изюм и вишню промываю, обсушиваю.

В кастрюле с толстым дном смешиваю 450 г сахара со сливками, варю на среднем огне 30 минут, постоянно помешивая.

Отдельно растапливаю оставшиеся 180 г сахара в сотейнике до получения темно-янтарной карамели, аккуратно вливаю в сливочный сироп. Провариваю 10 минут, добавляю масло, перемешиваю до однородности.

Всыпаю арахис, изюм и вишню, быстро перемешиваю. Массу выкладываю в форму, застеленную пленкой, разравниваю.

Остужаю до комнатной температуры, затем убираю в холодильник на 4–6 часов для полного застывания. Готовый шербет нарезаю порционными кусочками.

