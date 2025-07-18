Лимонные маффины — цитрусовый взрыв во рту! Рецепт-пятиминутка

Эти солнечные лимонные маффины станут вашим любимым десертом к чаю. С нежной текстурой, ярким цитрусовым ароматом и кисло-сладкой глазурью они покорят любого сладкоежку. Готовятся всего за 40 минут из простых ингредиентов!
Почему стоит попробовать этот рецепт?
- Идеальный баланс сладости и кислинки
- Воздушная пористая текстура
- Яркий лимонный вкус и аромат
- Простота приготовления
- Красивая подача с глазурью
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 150 г;
- сахар — 150 г;
- сметана 15% — 100 г;
- растительное масло — 50 мл;
- яйца — 2 шт.;
- лимон — 1 шт. (120 г);
- разрыхлитель — 5 г;
- ванилин — по вкусу.
Для глазури:
- сахарная пудра — 60 г;
- лимонный сок — 2–3 ч. л.
Пошаговый рецепт
- Натрите цедру с лимона, выжмите 30–40 мл сока.
- Смешайте муку, разрыхлитель и ванилин.
- Взбейте яйца с сахаром до пышности.
- Добавьте цедру, лимонный сок и масло, перемешайте.
- Постепенно введите сухие ингредиенты.
- Добавьте сметану, аккуратно перемешайте.
- Разлейте тесто по формочкам (получится 12 штук).
- Выпекайте 25 минут при 190–200°C.
- Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком.
- Остывшие маффины покройте глазурью.
Советы для идеальных маффинов
- Используйте только желтую часть цедры — белая горчит.
- Не переусердствуйте с перемешиванием теста.
- Проверяйте готовность зубочисткой.
- Дайте маффинам полностью остыть перед глазировкой.
- Для более густой глазури добавьте меньше сока.
Эти маффины отлично хранятся 2–3 дня в герметичной упаковке, но обычно их съедают гораздо быстрее!
Когда хочется чего-то легкого, свежего и праздничного, я готовлю этот яркий фруктовый салат. Он идеально подходит для летнего завтрака или необычного десерта к чаю!