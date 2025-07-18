Лимонные маффины — цитрусовый взрыв во рту! Рецепт-пятиминутка

Эти солнечные лимонные маффины станут вашим любимым десертом к чаю. С нежной текстурой, ярким цитрусовым ароматом и кисло-сладкой глазурью они покорят любого сладкоежку. Готовятся всего за 40 минут из простых ингредиентов!

Почему стоит попробовать этот рецепт?

Идеальный баланс сладости и кислинки

Воздушная пористая текстура

Яркий лимонный вкус и аромат

Простота приготовления

Красивая подача с глазурью

Ингредиенты

Для теста:

мука — 150 г;

сахар — 150 г;

сметана 15% — 100 г;

растительное масло — 50 мл;

яйца — 2 шт.;

лимон — 1 шт. (120 г);

разрыхлитель — 5 г;

ванилин — по вкусу.

Для глазури:

сахарная пудра — 60 г;

лимонный сок — 2–3 ч. л.

Пошаговый рецепт

Натрите цедру с лимона, выжмите 30–40 мл сока. Смешайте муку, разрыхлитель и ванилин. Взбейте яйца с сахаром до пышности. Добавьте цедру, лимонный сок и масло, перемешайте. Постепенно введите сухие ингредиенты. Добавьте сметану, аккуратно перемешайте. Разлейте тесто по формочкам (получится 12 штук). Выпекайте 25 минут при 190–200°C. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком. Остывшие маффины покройте глазурью.

Советы для идеальных маффинов

Используйте только желтую часть цедры — белая горчит.

Не переусердствуйте с перемешиванием теста.

Проверяйте готовность зубочисткой.

Дайте маффинам полностью остыть перед глазировкой.

Для более густой глазури добавьте меньше сока.

Эти маффины отлично хранятся 2–3 дня в герметичной упаковке, но обычно их съедают гораздо быстрее!

Когда хочется чего-то легкого, свежего и праздничного, я готовлю этот яркий фруктовый салат. Он идеально подходит для летнего завтрака или необычного десерта к чаю!