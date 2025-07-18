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18 июля 2025 в 18:25

Лимонные маффины — цитрусовый взрыв во рту! Рецепт-пятиминутка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти солнечные лимонные маффины станут вашим любимым десертом к чаю. С нежной текстурой, ярким цитрусовым ароматом и кисло-сладкой глазурью они покорят любого сладкоежку. Готовятся всего за 40 минут из простых ингредиентов!

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Идеальный баланс сладости и кислинки
  • Воздушная пористая текстура
  • Яркий лимонный вкус и аромат
  • Простота приготовления
  • Красивая подача с глазурью

Ингредиенты

Для теста:

  • мука — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • сметана 15% — 100 г;
  • растительное масло — 50 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • лимон — 1 шт. (120 г);
  • разрыхлитель — 5 г;
  • ванилин — по вкусу.

Для глазури:

  • сахарная пудра — 60 г;
  • лимонный сок — 2–3 ч. л.

Пошаговый рецепт

  1. Натрите цедру с лимона, выжмите 30–40 мл сока.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель и ванилин.
  3. Взбейте яйца с сахаром до пышности.
  4. Добавьте цедру, лимонный сок и масло, перемешайте.
  5. Постепенно введите сухие ингредиенты.
  6. Добавьте сметану, аккуратно перемешайте.
  7. Разлейте тесто по формочкам (получится 12 штук).
  8. Выпекайте 25 минут при 190–200°C.
  9. Для глазури смешайте сахарную пудру с лимонным соком.
  10. Остывшие маффины покройте глазурью.

Советы для идеальных маффинов

  • Используйте только желтую часть цедры — белая горчит.
  • Не переусердствуйте с перемешиванием теста.
  • Проверяйте готовность зубочисткой.
  • Дайте маффинам полностью остыть перед глазировкой.
  • Для более густой глазури добавьте меньше сока.

Эти маффины отлично хранятся 2–3 дня в герметичной упаковке, но обычно их съедают гораздо быстрее!

Когда хочется чего-то легкого, свежего и праздничного, я готовлю этот яркий фруктовый салат. Он идеально подходит для летнего завтрака или необычного десерта к чаю!

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блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
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