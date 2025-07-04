Фруктовый взрыв: летний салат, который съедается за минуту!

Когда хочется чего-то лёгкого, свежего и праздничного, я готовлю этот яркий фруктовый салат. Он идеально подходит для летнего завтрака или необычного десерта к чаю!

Для салата понадобится: 100 г клубники, 1 банан, 1 киви, 100 г консервированных ананасов, 1 апельсин, 150 г клубничного йогурта и 30 г миндаля. Все фрукты мою, очищаю и нарезаю красивыми кусочками. Банан — кружочками, киви — дольками, апельсин очищаю от плёнок, а клубнику режу на половинки.

Смешиваю все фрукты в большой миске, аккуратно заправляю йогуртом. Миндаль слегка обжариваю на сухой сковороде и посыпаю им салат перед подачей. Особенно красиво смотрится в прозрачных бокалах с сахарной кромкой — просто опустите край бокала сначала в яичный белок, затем в сахар и дайте подсохнуть. Получается не только вкусно, но и очень эффектно!

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