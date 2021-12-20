Лихачи и педофилы станут главной темой заседания Госдумы

Депутаты Государственной думы рассмотрят на заседании во вторник законопроекты о введении уголовной ответственности за злостное нарушение ПДД, о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов, а также об отмене обязательного техосмотра. Также парламентарии обсудят вопрос блокировки сайтов по продаже поддельных ковид-сертификатов. Об этом сообщает ТАСС.

Для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершённое впервые насилие в отношении двух и более несовершеннолетних предлагается ввести пожизненное заключение. В случае принятия мера будет распространятся на людей, ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении несовершеннолетних.

Депутаты также в первом чтении рассмотрят законопроект, который призывает ужесточить наказание за превышение скорости на величину более 60 км/ч, выезд на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного маршрута, если допустивший их водитель ранее дважды подвергался административному наказанию за аналогичные правонарушения и был лишён прав. Меры предполагают санкции в виде штрафа до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что россиян, которые отказываются ставить себе прививку от коронавируса, нужно штрафовать минимум на 100 долларов. Такое наказание «ударит по их кошельку» и заставит задуматься. Он отметил, что ориентироваться на богатых людей не нужно, достаточно будет штрафа в несколько тысяч.