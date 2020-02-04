https://static.news.ru/photo/32ec2f02-471d-11ea-83b0-fa163e074e61_660.jpg Елизавета II Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Анджела Келли работает в Букингемском дворце уже 25 лет и стала для королевы Великобритании не просто профессионалом по созданию стиля, но и подругой. Занимаясь гардеробом монарха, Келли не только узнала обо всех предпочтениях Елизаветы II, но и оказалась в курсе дворцовых тайн.

Как пишет журнал Hello, стилист рассказала, что королева очень любит недорогие ткани и может надеть совершенно неожиданную вещь.

Регламент никогда не позволял её выходить за рамки делового стиля и при этом очень сдержанного. Елизавета II всегда появляется на публике в строгих костюмах, которые подчёркивают характер. Однако Келли утверждает, что суровая правительница на самом деле так же, как обычные женщины, хочет выглядеть непосредственной и милой.

Однажды Елизавета II рассказала стилисту о своей мечте. Королева очень хотела принять участие в неформальной фотосессии, на которой она предстанет непосредственной и весёлой. Но как действующий монарх в пятнадцати независимых государствах понимала, что съёмка так и останется мечтой, ведь по протоколу ей нельзя даже убрать руки в карманы или выбрать чуть более вольную позу.

По словам Келли, спустя некоторое время, начав писать первую книгу, она предложила Елизавете II сняться для неё «в милом костюмчике, в котором есть карманы».

Королеву эта идея воодушевила. Она позировала перед камерой с увлечением, вела себя естественно. Не каждый день она бывает такой, — вспомнила Анджела.

К сожалению, увидеть королеву в милом образе общественности так и не удалось. Издатели сочли фотографии слишком фривольными и решили, что это подорвёт авторитет монархии. По мнению специалиста по гардеробу Елизаветы II, этот случай показал, как на самом деле королеве хочется экспериментировать со стилем.

Анджела за долгие годы очень хорошо научилась понимать предпочтения Елизаветы II в моде. Монарх очень любит яркие недорогие ткани и необычные принты. Один раз стилисту даже пришлось импровизировать практически перед появлением правительницы на скачках в Аскоте. Тогда королева произвела фурор своим светло-вишнёвым костюмом и такого же цвета шляпкой, украшенной искусственными цветами.

Однако имиджмейкер рассказала, что на самом деле цветы до этого момента украшали интерьер одной из комнат Букингемского дворца.

Шляпа и пальто должны были быть однотонными и именно светло-вишнёвыми. Шляпу я хотела украсить остатками ткани, но они не подошли. Пришлось поломать голову над тем, где достать оригинальный декор. И тут вижу в гардеробной горшок с искусственными цветами, которые идеально подходили мне по цвету. Дело осталось за малым: смахнуть с них пыль и прикрепить к шляпе, — рассказала Келли.

По её словам, со стороны может показаться, что работа королевского стилиста — это работа мечты. Однако Келли на самом деле приходится очень нелегко. Учёт всех нарядов Елизаветы II занял у Келли несколько месяцев, а сортировкой по цветам она занималась даже по ночам. Однако стилист гарантирует, что теперь гардероб королевы содержится в полном порядке.

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