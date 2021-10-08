Левада-Центр выяснил уровень поддержки «Умного голосования»

Проект «Умное голосование» оппозиционера Алексея Навального поддерживают 8% россиян, следует из опроса Левада-Центра (признан властями РФ иноагентом). При этом 10% респондентов выступают против этой системы, а ещё 16% слышали о ней, но не понимают сути.

Большинство опрошенных (65%) не знают о существовании «Умного голосования».

При этом к идее о солидарном голосовании за определённого кандидата для победы над «Единой Россией» положительно отнеслись 35% респондентов, а отрицательно — 48%. Больше всего инициативу поддержали избиратели КПРФ (54% респондентов отнеслись положительно), меньше всего — «Единой России» (73% отнеслись отрицательно, только 13% — положительно).

Лучше всего к «Умному голосованию» относятся молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (51% из них оценили проект положительно), хуже всего — россияне в возрасте 55 лет и старше (только 28% оценили положительно).

Среди тех, кто знает о существовании «Умного голосования», кандидата от проекта в своём округе на прошедших выборах знали 20%. В пересчёте на общее число жителей станы кандидата знали около 4%.

При этом, по оценкам социологов, условная Партия Алексея Навального, если бы она была представлена на выборах в Госдуму, могла бы набрать 5% и пройти в парламент. Однако у этой несуществующей организации самый высокий антирейтинг — 30%, на втором месте по этому показателю «Единая Россия» с 25% антирейтинга.

Опрос проводился 23–29 сентября по репрезентативной выборке в 137 населённых пунктах в 50 регионах методом личного интервью дома у респондента. В исследовании участвовали 1634 человека.

Ранее Левада-Центр выяснил, что россияне стали меньше доверять президенту как политическому институту. Уровень доверия главе государства в 2021 году сократился до 53% — это минимальное значение с 2013 года. Однако он до сих пор остаётся в пятёрке институтов, которым россияне доверяют больше всего.