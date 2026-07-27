Лето — время кабачков: варю курицу и за 30 минут делаю бархатный суп-пюре, который едят даже дети

Лето — время кабачков: варю курицу и за 30 минут делаю бархатный суп-пюре, который едят даже дети

Кабачки, курица, лук и немного чеснока — вот и все, что нужно для этого супа-пюре. Он получается невероятно нежным, легким и готовится так быстро, что даже не успеваешь устать у плиты. Идеальное первое для летнего обеда.

Ингредиенты

Вода — 1,2 л, кабачок — 600 г, лук репчатый — 100 г, куриное филе — 400 г, масло оливковое — 30 мл, чеснок — 2 зубчика, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу, сухарики пшеничные — по вкусу, зелень — по вкусу.

Как готовлю

Сначала ставлю вариться куриное филе в 1,2 л воды: закипело — снял пену, посолил, варю 20 минут. Тем временем мелко рублю лук с чесноком, а кабачки чищу от кожицы и семян, режу кубиками. В сковороде на оливковом масле обжариваю лук до румяности, затем добавляю кабачки и жарю все вместе 10 минут на среднем огне, часто помешивая. Готовые овощи отправляю в кастрюлю к бульону, варю еще 10 минут, а филе тем временем вынимаю и остужаю. Самое сложное — это пробить суп блендером до однородной бархатистой массы, посолить, поперчить и разлить по тарелкам, добавив кусочки курицы, сухарики и зелень.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Я был приятно удивлен, как быстро все готовится: закинул ингредиенты в кастрюлю, через полчаса взбил блендером — и готово. Текстура получилась бархатистой, без намека на водянистость. Мой совет: добавьте щепотку мускатного ореха при подаче — он раскрывает вкус кабачка так, что гости просят добавки.