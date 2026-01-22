Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле Летчик Сытник назвал иск от авиакомпании на сумму 118,9 млн рублей неподъемным

Иск на 118,9 миллионов рублей, который предъявили летчику Сергею Белову, два с половиной года назад посадившему самолет на пшеничное поле, является неподъемным, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, неизвестно, сможет ли когда-либо пилот расплатиться по этому счету.

Этот иск о возмещении ущерба неподъемный для обычного человека. У него семья, дети, ипотеки, автомобили, пожилые родители, а ему нужно заплатить больше 100 миллионов. Он что, сын олигарха? Он хоть когда-нибудь сможет отдать эти деньги? Как можно с простого работяги требовать такую сумму? Они что, заставят его квартиру, машину и дачу продать? — задался вопросами Сытник.

По его словам, на пшеничном поле «экипаж сделал большую глупость и уже поплатился за это». Пилотов попросили уволиться, и «вряд ли какая-то авиакомпания возьмет их на работу», напомнил Сытник.

С другой стороны, им просто повезло грамотно приземлиться, — заметил собеседник NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира. К такому выводу пришло следствие. Некоторые авиаэксперты назвали решение совершить экстремальную посадку «совершенной глупостью».