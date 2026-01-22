Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 18:30

Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле

Летчик Сытник назвал иск от авиакомпании на сумму 118,9 млн рублей неподъемным

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Иск на 118,9 миллионов рублей, который предъявили летчику Сергею Белову, два с половиной года назад посадившему самолет на пшеничное поле, является неподъемным, заявил NEWS.ru заслуженный пилот РФ Юрий Сытник. По его словам, неизвестно, сможет ли когда-либо пилот расплатиться по этому счету.

Этот иск о возмещении ущерба неподъемный для обычного человека. У него семья, дети, ипотеки, автомобили, пожилые родители, а ему нужно заплатить больше 100 миллионов. Он что, сын олигарха? Он хоть когда-нибудь сможет отдать эти деньги? Как можно с простого работяги требовать такую сумму? Они что, заставят его квартиру, машину и дачу продать? — задался вопросами Сытник.

По его словам, на пшеничном поле «экипаж сделал большую глупость и уже поплатился за это». Пилотов попросили уволиться, и «вряд ли какая-то авиакомпания возьмет их на работу», напомнил Сытник.

С другой стороны, им просто повезло грамотно приземлиться, — заметил собеседник NEWS.ru.

Ранее сообщалось, что причиной аварийной посадки лайнера «Уральских авиалиний» на пшеничное поле под Новосибирском стали ошибочные действия командира. К такому выводу пришло следствие. Некоторые авиаэксперты назвали решение совершить экстремальную посадку «совершенной глупостью».

авиация
авиарейсы
пилоты
летчики
самолеты
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Запуск спецвагонов для пассажиров без детей вызвал шквал критики
Роскомнадзор отреагировал на сообщения о блокировке ботов для раздевания
Мать заставила дочь ползти по улице на коленях из-за долгов за учебу
Российский мультфильм номинировали на «Оскар»
Вэнс раскрыл, как идут переговоры США и НАТО о приобретении Гренландии
Посол Белоруссии в России получил новые полномочия
Названы возможные цели модернизированной ракеты «Искандер»
Принц Гарри обвинил популярный таблоид в превращении жизни жены в страдание
В США полиция использовала пятилетнего ребенка как «приманку» для мигрантов
«Со мной неинтересно?»: Зеленский оконфузился на форуме в Давосе
ДТП с участием КамАЗа унесло жизни трех человек
Украине предрекли долгие годы без электричества
Юрист назвал аргумент в пользу пилота, посадившего в поле самолет
Коростелев и Непряева приняли важное решение по Олимпиаде
Покажут ли в РФ Олимпиаду-2026? Где смотреть, будет ли Россия
В Госдуме сравнили ВСУ с фашистами из-за зверств в Курской области
Летчики заступились за пилота, посадившего самолет в пшеничное поле
Трамп дал оценку переговорам с Зеленским
В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Миллион за голос: Трамп «покупает» гренландцев, чего ждать России
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.