Лепешки «надулись и улетели со стола»: быстрый хлеб на сковороде без заморочек

Когда хлеба дома нет, а в магазин идти лень, выручают эти «надутые» лепешки. Готовятся за считаные минуты из простых продуктов, а результат приятно удивляет: мягкие внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Ингредиенты:

  • мука — 150 г;
  • вода — 240 мл;
  • масло растительное — 30 мл;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • черный перец — по вкусу;
  • орегано — по вкусу;
  • чеснок сушеный — по вкусу;
  • зелень свежая — 15–20 г.

Приготовление

В миске смешайте муку, соль и специи. Влейте воду комнатной температуры и растительное масло, размешайте до однородного жидковатого теста. Добавьте мелко нарезанную зелень.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом. Выливайте тесто небольшими порциями, как на оладьи. Готовьте на среднем огне, затем увеличьте температуру — лепешки начнут «надуваться». Переверните и подрумяньте с другой стороны.

Складывайте готовые лепешки стопкой и подавайте горячими. Они отлично заменяют хлеб, подходят к супам и гарнирам, а с начинкой превращаются в быстрый перекус.

Ранее сообщалось: если дома завалялась пара лавашей, не спешите делать обычные рулеты. Из них можно собрать сытную и очень сочную лепешку с начинкой.

Читайте также
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Общество
Беру куриный фарш, ананас и соус терияки — готовлю фрикадельки за 25 минут: нежно, сочно, необычно
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Общество
Прохожу по фаршу скалкой и вуаля. Котлеты-рулеты с начинкой — новый хит для занятых хозяек
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Общество
Эксперт рассказал, заменит ли еда из доставки домашнюю кухню
Эксперт рассказал о смене приоритетов на рынке готовой еды в России
Экономика
Эксперт рассказал о смене приоритетов на рынке готовой еды в России
Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные
Общество
Котлеты из печени, от которых все в восторге: добавляю один ингредиент — и горечи нет. Мягкие, нежные и воздушные
рецепты
еда
кулинария
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тысячи китайских грузовиков отправятся на родину из России
Полиция задержала рецидивиста за отправку «дикпиков» школьнице
Танки НАТО у границ, кого раскрыли в шоу «Маска»: что будет дальше
Отсидевший мэр разработал «программу счастья» для России
Мадьяр пригрозил Нетаньяху арестом
Гросси назвал свой главный страх
В Сети появились кадры уничтожения «Солнцепеком» подземелий ВСУ
Мошенники придумали, как обмануть россиян на парковках
Власти Таиланда пошли на отчаянный шаг из-за онлайн-мошенников
Курившей вейпы с 15 лет британке дали меньше двух лет жизни из-за рака
В Минздраве рассказали о рисках игнорирования диспансеризации
В Белоруссии неожиданно обрадовались словам министра Литвы
Четыре человека пострадали из-за нарушения Израилем перемирия с Ливаном
На похороны отца Елены Воробей пришла молодая возлюбленная
В Госдуме назвали преимущество разовой индексации пенсий перед двухэтапной
МИД вызвал посла Мексики из-за «похищения» несовершеннолетней россиянки
Трамп назвал условие снятия блокады США с иранских портов
В полицию Японии впервые поступил на службу необычный сотрудник
Землетрясение в Японии попало на видео
Лавров дал Ирану одно обещание по переговорам с арабскими странами
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

