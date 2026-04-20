Лепешки «надулись и улетели со стола»: быстрый хлеб на сковороде без заморочек

Когда хлеба дома нет, а в магазин идти лень, выручают эти «надутые» лепешки. Готовятся за считаные минуты из простых продуктов, а результат приятно удивляет: мягкие внутри и с аппетитной корочкой снаружи.

Ингредиенты:

мука — 150 г;

вода — 240 мл;

масло растительное — 30 мл;

соль — 0,5 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

орегано — по вкусу;

чеснок сушеный — по вкусу;

зелень свежая — 15–20 г.

Приготовление

В миске смешайте муку, соль и специи. Влейте воду комнатной температуры и растительное масло, размешайте до однородного жидковатого теста. Добавьте мелко нарезанную зелень.

Разогрейте сковороду и слегка смажьте ее маслом. Выливайте тесто небольшими порциями, как на оладьи. Готовьте на среднем огне, затем увеличьте температуру — лепешки начнут «надуваться». Переверните и подрумяньте с другой стороны.

Складывайте готовые лепешки стопкой и подавайте горячими. Они отлично заменяют хлеб, подходят к супам и гарнирам, а с начинкой превращаются в быстрый перекус.

