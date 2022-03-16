Леонид Ярмольник опроверг слухи о своём переезде в Юрмалу

Актёр Леонид Ярмольник опроверг все возможные сообщения о том, что он уехал жить в латвийский город Юрмала. Об этом артист сообщил ТАСС. Он разъяснил, что навещает внуков и уже собирается в Москву.

Сейчас пишут, что я бежал в Юрмалу, покинул родину и так далее. Мы всю жизнь ездим в Юрмалу, внуки здесь находятся с марта до конца лета. Всегда, когда у меня есть свободные дни без спектаклей и съемок, я приезжаю к ним. Завтра я еду в Москву, — сказал Ярмольник.

Свой переезд на ПМЖ в Латвию артист назвал дезинформацией.

Радует только одно: видимо, еще узнают. Еще бы глупости не писали, — добавил Ярмольник.

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