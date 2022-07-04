Из Москвы в Крым запустили некомфортный поезд с фиксированной ценой билета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из Москвы в Крым запустили поезд пониженного класса комфортности, пишет «Мослента». Сообщается, что добираться на нем до полуострова придется дольше обычного. Дорога туда составит порядка 38 часов, а обратно — до 43 часов.

В то же время на этот поезд установили фиксированные цены на билеты. За нижнюю полку нужно будет отдать примерно 9 тысяч рублей, за верхнюю — около 8300 рублей.

По информации издания, новый поезд будет курсировать между российской столицей и Крымом с 4 июля по 1 октября. Ажиотаж на него уже достаточно большой, даже несмотря на пониженный класс комфортности и долгое время в пути.

Ранее сообщалось, что первый автобус из Крыма отправился в Херсон после восьмилетнего перерыва. Автобусное сообщение восстановлено также с городами Запорожской области — Бердянском и Мелитополем.