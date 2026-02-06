Ленивый завтрак из обычного лаваша. «Пятиминутка» — нужны сыр, яйца и ложка майонеза

Беру тонкий лаваш, кусочек колбасы и яйцо — собираю сытный завтрак на сковороде, пока кипит чайник. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальный способ накормить семью за пять минут, когда совсем нет времени на готовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие золотистые рулетики с аппетитной корочкой и сочной ароматной начинкой из расплавленного сыра и колбасы внутри. Для приготовления вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 150 г вареной колбасы, 50–70 г твердого сыра, 2 ст. л. майонеза, 2 яйца, растительное масло для жарки. Лаваш слегка смажьте майонезом. Колбасу и сыр натрите на крупной терке и равномерно рассыпьте по лавашу. Плотно сверните лаваш рулетом и нарежьте на порционные кусочки толщиной 2–3 см. Каждый кусочек обмакните во взбитые яйца. Обжарьте на хорошо разогретой сковороде с маслом на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной хрустящей корочки. Подавайте горячими.

