Ленивый щенок запорол экзамен, но ему всё равно — у него же лапки
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
06:37, 24 июля 2021
Фото: fred035schultz / Twitter
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В социальной сети Twitter набрал популярность ролик с названием «не все собаки спортивные», где показан щенок золотистого ретривера, который не справился с полосой препятствий.
На ролике видно, как хозяин проводит своего питомца через так называемую «змейку», после чего из-за «обстоятельств непреодолимой силы» щенок не смог перепрыгнуть через планку, совершил неуклюжее падение и остался лежать в неудобной позе.
Пользователи социальных сетей принялись шутить над несчастной собакой, отмечая её невероятные спортивные качества. Многие ассоциировали себя с щенком в кадре.