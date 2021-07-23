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Ленивый щенок запорол экзамен, но ему всё равно — у него же лапки

06:37, 24 июля 2021
Фото: fred035schultz / Twitter
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В социальной сети Twitter набрал популярность ролик с названием «не все собаки спортивные», где показан щенок золотистого ретривера, который не справился с полосой препятствий.

На ролике видно, как хозяин проводит своего питомца через так называемую «змейку», после чего из-за «обстоятельств непреодолимой силы» щенок не смог перепрыгнуть через планку, совершил неуклюжее падение и остался лежать в неудобной позе.

Пользователи социальных сетей принялись шутить над несчастной собакой, отмечая её невероятные спортивные качества. Многие ассоциировали себя с щенком в кадре.

Зачем работать, когда можно просто полежать? написал пользователь.

«Итак, Билл, я думаю на сегодня хватит, где там твои вкусняшки?», «Этот пёс — моё тотемное животное!», добавили другие американцы.

Ранее американские учёные обнаружили, что собаки с рождения обладают навыками, позволяющими им активно взаимодействовать с людьми.

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