Учёные нашли у щенков врождённую склонность к общению с людьми

Американские учёные обнаружили, что собаки с рождения обладают навыками, позволяющими им активно взаимодействовать с людьми. Об этом сообщает EurekaAlert.
Учёные из Университета Аризоны
Результаты показали, что щенки прекрасно воспринимали информацию от человека и пользовались ею, несмотря на отсутствие соответствующего опыта. В контрольной группе, где собаки должны были найти еду самостоятельно, они не скулили и не подходили к людям. Это говорит о том, что щенки с рождения способны реагировать на сигналы, инициированные человеком, но способность самостоятельно начать коммуникацию развивается позже.
Ранее мы уже получали доказательства того, что такого рода социальные навыки присутствуют во взрослом возрасте, но здесь мы видим, что щенки биологически готовы [с рождения] взаимодействовать с человеком, — заключила ведущий автор исследования Эмили Брэй.
Ранее учёные установили, что просмотр видеороликов с животными способен снижать уровень стресса.