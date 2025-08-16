Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Ленивые манты с ароматной подливой! Настоящая палочка-выручалочка

Ленивые манты с ароматной подливой! Настоящая палочка-выручалочка !Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто любит сочные манты, но не хочет тратить время на лепку каждой штучки. Вместо традиционного способа мы замешиваем простое тесто, раскатываем его в большой пласт, равномерно распределяем ароматный фарш, сворачиваем рулетом и нарезаем на порционные кусочки. Вкусно и в разы быстрее классического варианта!

Ингредиенты

  • Мука — 500 г
  • Вода — 200 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Фарш (говяжий/свиной/смешанный) — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Перец чёрный — по вкусу
  • Лук — 2 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Томатная паста/соус — 200 мл
  • Соль, специи (паприка, зира, кориандр) — по вкусу
  • Зелень (петрушка, кинза) — для подачи

Приготовление

  1. Замесить эластичное тесто из муки, воды, соли и масла, дать отдохнуть 20 минут под плёнкой. Фарш смешать с мелко нарезанным луком, солью и перцем. Тесто раскатать в тонкий прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. Равномерно распределить фарш по всей поверхности, оставив по краям 1-2 см.
  2. Аккуратно свернуть тесто в плотный рулет, защипнуть края. Нарезать рулет на порционные кусочки толщиной 3-4 см. На сковороде обжарить лук полукольцами и натёртую морковь, добавить томатную пасту, специи и немного воды. Выложить манты-рулеты в подливу, тушить под крышкой на медленном огне 20-25 минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

Ранее мы готовили быстрый ханум! Вкуснейший ужин легко и просто.

