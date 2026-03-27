Ленивая пицца без замеса и ожидания: простой рецепт на жидком тесте за 30 минут

Когда нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот способ становится настоящей находкой. Пицца на жидком тесте готовится быстро, без замеса и расстойки, а получается мягкой, сочной и очень вкусной. Отличный вариант для ужина на скорую руку.

Ингредиенты:

мука — 160 г;

майонез — 3 ст. л.;

кефир — 120 мл;

яйцо — 2 шт.;

сода — 1/2 ч. л.;

соль, сахар — по щепотке;

сыр — 150 г;

копченая колбаса — 100 г;

помидоры — 2 шт.;

маслины — 50 г.

Приготовление

Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте кефир и майонез, перемешайте. Всыпьте соду и муку — должно получиться тесто, как густая сметана. Оставьте его на пару минут.

Сыр натрите, колбасу нарежьте, помидоры — тонкими ломтиками, маслины измельчите. Форму застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто, разровняйте.

Сверху выложите начинку и щедро посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки.

Подавайте горячей — пицца получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху.

