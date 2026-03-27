27 марта 2026 в 09:14

Ленивая пицца без замеса и ожидания: простой рецепт на жидком тесте за 30 минут

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда нет времени возиться с дрожжевым тестом, этот способ становится настоящей находкой. Пицца на жидком тесте готовится быстро, без замеса и расстойки, а получается мягкой, сочной и очень вкусной. Отличный вариант для ужина на скорую руку.

Ингредиенты:

  • мука — 160 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • кефир — 120 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • соль, сахар — по щепотке;
  • сыр — 150 г;
  • копченая колбаса — 100 г;
  • помидоры — 2 шт.;
  • маслины — 50 г.

Приготовление

Яйца взбейте с солью и сахаром, добавьте кефир и майонез, перемешайте. Всыпьте соду и муку — должно получиться тесто, как густая сметана. Оставьте его на пару минут.

Сыр натрите, колбасу нарежьте, помидоры — тонкими ломтиками, маслины измельчите. Форму застелите пергаментом, смажьте маслом и вылейте тесто, разровняйте.

Сверху выложите начинку и щедро посыпьте сыром. Выпекайте при 180 °C около 30 минут до румяной корочки.

Подавайте горячей — пицца получается нежной внутри и с аппетитной сырной корочкой сверху.

Ранее сообщалось, что иногда хочется чего-то сытного и домашнего, но без долгой возни с тестом. В таком случае выручает простой рецепт быстрых пирожков на основе творога и яиц.

Проверено редакцией
Читайте также
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Семья и жизнь
Увидеть во сне переедание: важный сигнал организма или предупреждение
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Семья и жизнь
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Общество
Вместо настоящей вербы — эта съедобная: из соломки и маршмеллоу, сладкая, нежная. Простое и яркое украшение пасхального стола
Необычный куриный суп без лапши и крупы: секрет легкого вкуса с яйцом и зеленью
Общество
Необычный куриный суп без лапши и крупы: секрет легкого вкуса с яйцом и зеленью
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

