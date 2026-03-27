Необычный куриный суп без лапши и крупы: секрет легкого вкуса с яйцом и зеленью

Иногда самые простые рецепты удивляют сильнее сложных блюд. Этот куриный суп готовится без лапши и крупы, но получается насыщенным, ароматным и по-домашнему уютным. Главный секрет — вареные яйца и много свежей зелени, которые делают вкус ярче и интереснее.

Ингредиенты:

курица — 800 г — 1 кг;

картофель — 4-5 шт.;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

яйца вареные — 2 шт.;

укроп — небольшой пучок;

петрушка — небольшой пучок;

зеленый лук — 1 пучок;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу залейте холодной водой и варите, снимая пену, около 25 минут. Добавьте нарезанный картофель и готовьте до мягкости. Отдельно обжарьте лук с морковью до золотистого цвета и отправьте в кастрюлю — бульон сразу станет ароматнее.

Яйца нарежьте кубиками и добавьте в суп в самом конце, чтобы сохранить нежную текстуру. Щедро всыпьте рубленую зелень — именно она придает блюду свежий весенний вкус.

Посолите, поперчите, дайте супу покипеть пару минут и снимайте с огня. Подавайте сразу — он особенно хорош горячим, с ярким ароматом зелени.

Хотите удивить гостей эффектным десертом, но не тратить дни на подготовку? Этот торт «Пьяная вишня» сочетает мягкий бисквит, ароматный крем из сливочного сыра и ягодки.