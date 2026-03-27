Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 07:14

Необычный куриный суп без лапши и крупы: секрет легкого вкуса с яйцом и зеленью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Иногда самые простые рецепты удивляют сильнее сложных блюд. Этот куриный суп готовится без лапши и крупы, но получается насыщенным, ароматным и по-домашнему уютным. Главный секрет — вареные яйца и много свежей зелени, которые делают вкус ярче и интереснее.

Ингредиенты:

  • курица — 800 г — 1 кг;
  • картофель — 4-5 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • яйца вареные — 2 шт.;
  • укроп — небольшой пучок;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • зеленый лук — 1 пучок;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Приготовление

Курицу залейте холодной водой и варите, снимая пену, около 25 минут. Добавьте нарезанный картофель и готовьте до мягкости. Отдельно обжарьте лук с морковью до золотистого цвета и отправьте в кастрюлю — бульон сразу станет ароматнее.

Яйца нарежьте кубиками и добавьте в суп в самом конце, чтобы сохранить нежную текстуру. Щедро всыпьте рубленую зелень — именно она придает блюду свежий весенний вкус.

Посолите, поперчите, дайте супу покипеть пару минут и снимайте с огня. Подавайте сразу — он особенно хорош горячим, с ярким ароматом зелени.

Хотите удивить гостей эффектным десертом, но не тратить дни на подготовку? Этот торт «Пьяная вишня» сочетает мягкий бисквит, ароматный крем из сливочного сыра и ягодки.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России обновили правила диспансеризации женщин
Россиянка продала ношенные в бане трусы за десятки тысяч рублей
Обезоружили и захватили взвод ВСУ: успехи ВС РФ к утру 27 марта
Рой из почти 100 дронов атаковал Россию посреди ночи
Овечкин забросил три шайбы в матче НХЛ впервые за четыре месяца
Рютте уличили в заигрывании с Трампом и попытке прибиться к переговорам
«В четыре-пять раз»: Трамп подсчитал, была ли выгодной операция в Венесуэле
В Белоруссии создали мороженое со вкусом драника
Стало известно, сколько дронов сбили при новой атаке ВСУ на Ленобласть
Россиянам рассказали, какое поколение больше всего заботится о здоровье
Слухи о романе с Исаковой, дочь с ДЦП, мнение об СВО: где сейчас Бондарчук
Психолог дала совет парам, которые откладывают рождение детей
Защита Тимура Иванова вновь обжаловала приговор
Марш-бросок российских бойцов решил исход боя в зоне СВО
Коуч ответила, откуда на самом деле берется выгорание
Психолог рассказала, как «материнская изоляция» в декрете истощает женщину
Череповецкая промзона попала в центр атаки беспилотников
Пленный рассказал, как заключенных на Украине вынуждают идти на фронт
В Госдуме раскрыли важные для молодежи детали отчета правительства
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 марта
Дальше
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.