Ленивая пасха с орехами и печеньем — мастхэв на праздник: просто, быстро и тает во рту

Беру творог, вареную сгущенку и печенье — и готовлю ленивую пасху, которая получается воздушной, нежной и с карамельным вкусом. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для тех, кто хочет удивить гостей, но не готов возиться с гнетом и сывороткой.

Получается обалденная вкуснятина: нежная творожная основа с ноткой вареной сгущенки, воздушные сливки, хрустящие орехи и сладкая крошка печенья — все это тает во рту и выглядит как праздничный десерт.

Для приготовления вам понадобится: 100 г орехов, 100 г печенья, 150 мл сливок 33–35%, 300 г творога, 250 г вареной сгущенки. Орехи и печенье измельчите в крошку. Сливки взбейте до плотной пышной массы. Творог смешайте со сгущенкой до однородности, аккуратно введите взбитые сливки, затем добавьте крошку из орехов и печенья.

Перемешайте. Переложите массу в форму или кулинарное кольцо, накройте пленкой и уберите в холодильник минимум на ночь. Готовую пасху переложите на блюдо, украсьте орешками или печеньем. Этот десерт не требует ни гнета, ни слива сыворотки, а получается всегда.

