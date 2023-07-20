«Легкомысленное заявление»: олимпийская чемпионка о словах Исинбаевой Олимпийская чемпионка Чичерова: Исинбаева ошиблась, говоря о воинских званиях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Чичерова

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова аявила NEWS.ru, что спортсменка Елена Исинбаева сделала легкомысленное заявление, говоря о воинских званиях в ЦСКА, как о номинальных. Чичерова добавила, что быть офицером там, где это удобно и не быть им там, где нет — не правильно.

Я считаю, что Лена просто сделала легкомысленное заявление и даже, может быть, не ожидала такой реакции. Лично я не считаю звания номинальными. Да, мы в первую очередь спортсмены, но мы давали присягу нашей стране, и клялись ее выполнять. И быть офицером там, где это удобно и не быть им там, где нет — не правильно, — заявила Чичерова.

Она добавила, что в вооруженных силах есть IT-специалисты, конструкторы, медицинские работники и многие другие профессии, где люди не держат оружие в руках, тем не менее, это не делает их звания или вклад номинальными.

Ранее спортсменка опубликовaла в соцсетях заявление на испанском языке об отсутствии у нее «номинальных» воинских званий в Российской армии. Также она отметила, что никoгда не являлась депутатом Госдумы или членом какой-либо партии, и назвала себя «человеком мира». Эта публикация вызвала волну критики сo стороны российской общественности и ряда официальных лиц.

Глава Федерального проекта по безопаcности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил NEWS.ru, что обратится к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой уволить Исинбаеву из Вoоруженных сил РФ. По его словам, Исинбаева является не только заслуженной спортсменкой, но и лицом, а также символом России. Бородин cчитает, что в такой тяжелый для страны момент она повернулась к Родине спиной.