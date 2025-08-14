Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Лечо из кабачков с помидорами: эту вкуснятину уплетают только так!

Лечо из кабачков с помидорами получается нежным, с приятной кислинкой и насыщенным овощным вкусом, где кабачки сохраняют легкую упругость, а томатный соус дарит пикантную сладость с нотками чеснока и специй.

Для приготовления возьмите: 3 кг кабачков, 2 кг помидоров, 1 кг болгарского перца, 3 головки чеснока, 1 стакан растительного масла, 100 г сахара, 2 ст. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 1 ст. л. уксуса 9%. Кабачки нарежьте кубиками, перец соломкой, помидоры пропустите через мясорубку. В кастрюле смешайте томатную массу с маслом, сахаром, солью и перцем, доведите до кипения. Добавьте кабачки и перец, тушите 40 минут на среднем огне. В конце добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите еще 5 минут.

Разложите горячее лечо по стерильным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Такое лечо станет хитом ваших зимних застолий — эту вкуснятину уплетают только так!

