«Лечебные шампуни не помогают»: трихолог развеяла мифы об уходе за волосами Трихолог Терешина: лечебные шампуни не спасут волосы от выпадения

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Лечебные шампуни не спасут волосы от выпадения, так как их наносят на несколько минут и смывают, активные компоненты не успевают выполнить свою задачу, поэтому лучше обратиться к специалисту, рассказала врач-трихолог, дерматолог Наталья Терешина. В беседе с «Москвой 24» эксперт также отметила, что стрижка кончиков волос никак не ускорит процесс их роста, а может только улучшить внешний вид прически.

Врач также добавила, что утверждение о вреде ежедневного мытья волос — это миф, голову можно мыть хоть каждый день, главное, делать это правильно.

Прежде всего, шампунь должен соответствовать типу кожи. А кроме него необходимо использовать кондиционер или маску. Причем если волосы сухие и поврежденные, их лучше наносить в первую очередь и по всей длине волос, а потом уже мыть голову шампунем. Так стержни будут меньше повреждаться из-за трения и поверхностно-активных веществ (ПАВ), входящих в шампунь, — сообщила Терешина.

Трихолог уверяет, что бритье волос не поможет в увеличении густоты волос, так как количество волосяных фолликул закладывается еще во время внутриутробного развития человека. Специалист также сообщила, что не стоит менять шампунь, если он вам подходит, волосы не могут привыкнуть к нему. Более того, частая смена уходового средства может привести к появлению перхоти и другим проблемам кожи головы.

Врач Александра Пурига ранее рассказала, что чаще всего перхоть появляется из-за нарушения в соотношении грибов и бактерий на поверхности кожи головы, но есть и другие неочевидные причины: наследственность, избыточная работа сальных желез, неврологические и психические заболевания, проблемы ЖКТ, авитаминоз. Проблема может возникнуть даже из-за неправильно подобранного шампуня или лака для волос.