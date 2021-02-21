Сын Жириновского оценил идею отца ограничить вес чиновников до 100 кг

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) прокомментировал идею лидера партии Владимира Жириновского ограничить вес российских чиновников до 100 кг. Мужчина подчеркнул, что в предвыборной программе фракции такого пункта не будет, а если лидеру так хочется, то начнут именно с него.
Нет, конечно. Далеко не все предложения попадают в предвыборную кампанию, тем более такого содержания, — ответил сын Жириновского на соответствующий вопрос журналистов.
Его также спросили, не намерены ли в партии ввести такие же требования и для самих депутатов. На это вице-спикер отметил, что если и введут, то начнут с того, кто и предложил такую инициативу,
Ну начнём с самого Жириновского, а там посмотрим, — добавил Лебедев.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно ограничить максимально допустимый вес для российских чиновников, а также для россиян в целом. По мнению парламентария, затраты государства на решение проблем со здоровьем у полных людей лишают здоровых граждан бюджетных средств. Так, Жириновский считает, что чиновнику в России полагается весить не более 100 килограммов.
Ранее NEWS.ru писал, что пользователи соцсетей высмеяли предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского запретить россиянам весить больше 80 кг, а госслужащим — больше 100 кг.