Жириновский предложил запретить толстеть чиновникам и простым гражданам

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил законодательно ограничить максимально допустимый вес для российских чиновников, а также для россиян в целом. По мнению парламентария, затраты государства на решения проблем со здоровьем у полных людей лишают здоровых граждан бюджетных средств.

Так, Жириновский считает, что чиновнику в России полагается весить не более 100 килограммов.

Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще, — отметил политик в эфире радио «Комсомольская правда».

Обычные граждане должны весить ещё меньше, уверен он. Для россиян, не обременённых государственной службой, максимально допустимым весом, по оценке Жириновского, является 80 килограммов.

Ранее NEWS.ru писал, что председателю партии либерал-демократов не понравился поступок, который совершил в эфире одного из каналов телеведущий Тимофей Баженов. Поцелуй журналиста с грызуном вызвал у лидера ЛДПР отвращение, и депутату пришлось объяснять всю опасность проявления такой любви к животным.